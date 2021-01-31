Протесты в России. Полиция применяет шокеры, избивает людей и грозит оружием: видео

В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция применяет дубинки и электрошокеры, в Санкт-Петербурге полицейский угрожал людям пистолетом.

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На 15:30 по киевскому времени были задержаны около 4000 человек, в том числе десятки журналистов, супруга Навального Юлия и рэпер Оксимирон, которого уже освободили.

В центре Москвы мужчина пытался совершить самосожжение, сообщают российские СМИ. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.

В Петербурге протестующие отбили задержанного у ОМОНа:

В Петербурге протестующие отбили у силовиков одного из задержанных и облили ОМОНОВца красной краской



Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/P6682AZClo — Дождь (@tvrain) January 31, 2021

Мужчину без сознания после применения электрошокера затаскивают в автобус с задержанными, Петербург:

An unconscious protestor being dragged into bus after being tazered by riot police in St. Petersburg. Video via @novaya_gazeta reporter. pic.twitter.com/CKlzzmbPUa — Christo Grozev (@christogrozev) January 31, 2021

Полиция бьет задержанного электрошокером, он кричит:

чувака просто так бьют электрошокером, чувак истошно орет, видео "Важных историй" pic.twitter.com/fregXJX2zw — Pasha Borisov (@3insy) January 31, 2021

Полицейский в Петербурге угрожает протестующим табельным оружием:

В Петербурге полицейский пригрозил протестующим табельным огнестрелом — "Фонтанка" pic.twitter.com/13O7UBajgC — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

Полиция бьет протестующих в Петербурге:

Избиение людей в петерьурге pic.twitter.com/Wn9hfBSDRW — Арсений Веснин (@ars_ves) January 31, 2021

Протестующие у СИЗО "Матросская тишина" в Москве:

Голова колонны уже подходит к "Матросской тишине".



Те, кто до сих пор находится в районе Комсомольской, найдите способы пройти к станции Сокольники.



До "Матросской тишины" с улицы Русаковской можно дойти по улицам Гастелло, Барболина и Бабаевской. pic.twitter.com/sTbLEH4ayf — Зелёная Лента (@zelenayalenta) January 31, 2021

Позже людей у "Матросской тишины" разогнали, многие были задержаны.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

19 января Навальный выпустил расследование о дворце президента РФ Владимира Путина стоимостью около $3,5 млрд.

23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.

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Денис Юдин

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