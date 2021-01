Протесты в России. Полиция применяет шокеры, избивает людей и грозит оружием: видео

В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция применяет дубинки и электрошокеры, в Санкт-Петербурге полицейский угрожал людям пистолетом.

На 15:30 по киевскому времени были задержаны около 4000 человек, в том числе десятки журналистов, супруга Навального Юлия и рэпер Оксимирон, которого уже освободили.

В центре Москвы мужчина пытался совершить самосожжение, сообщают российские СМИ. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.

В Петербурге протестующие отбили задержанного у ОМОНа:

Мужчину без сознания после применения электрошокера затаскивают в автобус с задержанными, Петербург:

An unconscious protestor being dragged into bus after being tazered by riot police in St. Petersburg. Video via @novaya_gazeta reporter. pic.twitter.com/CKlzzmbPUa