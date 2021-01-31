Протесты в России. Полиция применяет шокеры, избивает людей и грозит оружием: видео
В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция применяет дубинки и электрошокеры, в Санкт-Петербурге полицейский угрожал людям пистолетом.
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На 15:30 по киевскому времени были задержаны около 4000 человек, в том числе десятки журналистов, супруга Навального Юлия и рэпер Оксимирон, которого уже освободили.
В центре Москвы мужчина пытался совершить самосожжение, сообщают российские СМИ. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.
В Петербурге протестующие отбили задержанного у ОМОНа:
В Петербурге протестующие отбили у силовиков одного из задержанных и облили ОМОНОВца красной краской— Дождь (@tvrain) January 31, 2021
Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/P6682AZClo
Мужчину без сознания после применения электрошокера затаскивают в автобус с задержанными, Петербург:
An unconscious protestor being dragged into bus after being tazered by riot police in St. Petersburg. Video via @novaya_gazeta reporter. pic.twitter.com/CKlzzmbPUa— Christo Grozev (@christogrozev) January 31, 2021
Полиция бьет задержанного электрошокером, он кричит:
чувака просто так бьют электрошокером, чувак истошно орет, видео "Важных историй" pic.twitter.com/fregXJX2zw— Pasha Borisov (@3insy) January 31, 2021
Полицейский в Петербурге угрожает протестующим табельным оружием:
В Петербурге полицейский пригрозил протестующим табельным огнестрелом — "Фонтанка" pic.twitter.com/13O7UBajgC— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
Полиция бьет протестующих в Петербурге:
Избиение людей в петерьурге pic.twitter.com/Wn9hfBSDRW— Арсений Веснин (@ars_ves) January 31, 2021
Протестующие у СИЗО "Матросская тишина" в Москве:
Голова колонны уже подходит к "Матросской тишине".— Зелёная Лента (@zelenayalenta) January 31, 2021
Те, кто до сих пор находится в районе Комсомольской, найдите способы пройти к станции Сокольники.
До "Матросской тишины" с улицы Русаковской можно дойти по улицам Гастелло, Барболина и Бабаевской. pic.twitter.com/sTbLEH4ayf
Позже людей у "Матросской тишины" разогнали, многие были задержаны.
- Утром 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- 19 января Навальный выпустил расследование о дворце президента РФ Владимира Путина стоимостью около $3,5 млрд.
- 23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.
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