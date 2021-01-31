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Протесты в России. Полиция применяет шокеры, избивает людей и грозит оружием: видео

31.01.2021, 15:40
Протесты в России. Полиция применяет шокеры, избивает людей и грозит оружием: видео - Фото
Протесты в Москве 31 января (Фото – Юрий Кочетков, EPA)

В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция применяет дубинки и электрошокеры, в Санкт-Петербурге полицейский угрожал людям пистолетом.

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На 15:30 по киевскому времени были задержаны около 4000 человек, в том числе десятки журналистов, супруга Навального Юлия и рэпер Оксимирон, которого уже освободили.

В центре Москвы мужчина пытался совершить самосожжение, сообщают российские СМИ. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.

В Петербурге протестующие отбили задержанного у ОМОНа:

Мужчину без сознания после применения электрошокера затаскивают в автобус с задержанными, Петербург:

Полиция бьет задержанного электрошокером, он кричит:

Полицейский в Петербурге угрожает протестующим табельным оружием:

Полиция бьет протестующих в Петербурге:

Протестующие у СИЗО "Матросская тишина" в Москве:

Позже людей у "Матросской тишины" разогнали, многие были задержаны.

Читайте также: Полиция пытается предотвратить шествия за Навального в Москве и Петербурге: трансляция

Денис Юдин
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