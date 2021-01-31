В Москве и Санкт-Петербурге полиция пытается предотвратить массовые протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Трансляцию событий ведет телеканал Настоящее время.
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В Москве полиция задерживает людей у центральных станций метро, не давая протестующим собраться вместе. Соратник Навального Леонид Волков в Twitter призвал протестующих идти к метро Комсомольская, к Площади трех вокзалов. Задержано не менее 100 человек, на Сухаревской площади автозаки переполнены.
Шествие на Садовом кольце в Москве:
В Санкт-Петербурге около ТЮЗа собралось от 1000 до 2000 человек, сообщает Meduza. Среди демонстрантов – рэпер Оксимирон, позже он был задержан.
От ТЮЗа протестующие начали движение в сторону Невского проспекта. Участники протестов сообщают о жестоких задержаниях со стороны ОМОНа.
По информации ОВД-Инфо, на 12:20 по киевскому времени задержано уже более 1000 человек.
- Утром 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- 19 января Навальный выпустил расследование о дворце президента РФ Владимира Путина стоимостью около $3,5 млрд.
- 23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.
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Видео: Настоящее время
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