В Москве и Санкт-Петербурге полиция пытается предотвратить массовые протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Трансляцию событий ведет телеканал Настоящее время.

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В Москве полиция задерживает людей у центральных станций метро, не давая протестующим собраться вместе. Соратник Навального Леонид Волков в Twitter призвал протестующих идти к метро Комсомольская, к Площади трех вокзалов. Задержано не менее 100 человек, на Сухаревской площади автозаки переполнены.

Шествие на Садовом кольце в Москве:

В Санкт-Петербурге около ТЮЗа собралось от 1000 до 2000 человек, сообщает Meduza. Среди демонстрантов – рэпер Оксимирон, позже он был задержан.

От ТЮЗа протестующие начали движение в сторону Невского проспекта. Участники протестов сообщают о жестоких задержаниях со стороны ОМОНа.

По информации ОВД-Инфо, на 12:20 по киевскому времени задержано уже более 1000 человек.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

19 января Навальный выпустил расследование о дворце президента РФ Владимира Путина стоимостью около $3,5 млрд.

23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.

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Видео: Настоящее время

Денис Юдин

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