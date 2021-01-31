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Полиция пытается предотвратить шествия за Навального в Москве и Петербурге: трансляция видео

31.01.2021, 12:17
Задержания протестующих в Москве (Фото – Юрий Кочетков, EPA)
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В Москве и Санкт-Петербурге полиция пытается предотвратить массовые протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Трансляцию событий ведет телеканал Настоящее время.

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В Москве полиция задерживает людей у центральных станций метро, не давая протестующим собраться вместе. Соратник Навального Леонид Волков в Twitter призвал протестующих идти к метро Комсомольская, к Площади трех вокзалов. Задержано не менее 100 человек, на Сухаревской площади автозаки переполнены.

Шествие на Садовом кольце в Москве:

В Санкт-Петербурге около ТЮЗа собралось от 1000 до 2000 человек, сообщает Meduza. Среди демонстрантов – рэпер Оксимирон, позже он был задержан.

От ТЮЗа протестующие начали движение в сторону Невского проспекта. Участники протестов сообщают о жестоких задержаниях со стороны ОМОНа.

По информации ОВД-Инфо, на 12:20 по киевскому времени задержано уже более 1000 человек.

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Видео: Настоящее время

Денис Юдин
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