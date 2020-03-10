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Турчинов: В 2014-м главной угрозой был не Крым, а Киев. Пришлось звонить Путину

Турчинов: В 2014-м главной угрозой был не Крым, а Киев. Пришлось звонить Путину - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)
10.03.2020, 14:05

В 2014 году Россия готовила атаку на Киев, говорит экс и.о. главы государства Турчинов. Нужно было выиграть время - идти на блеф с Путиным

В конце февраля-марте 2014 года Россия скопила на северных и восточных границах Украины многотысячные подрзаделения, целью которых был захват Киева. Армия была не готова, нужно было время - пришлось идти на блеф с Путиным. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал Александр Турчинов, который в тот момент временно исполнял функции главы государства.

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"На северо-восточных рубежах, вдоль всей границы, формировалась многотысячная (потом она будет доведена до 200 000) штурмовая наступательная группировка РФ. Самая главная угроза уже была не Крым. Это был Киев", - рассказал Турчинов о докладе военного руководства.

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Основными направлениями были Черниговско-Киевское, Харьковско-Сумское и Донецк. В то время для защиты страны в распоряжении была группировка не более 5000 человек. Нужна была мобилизация.

Задачей РФ, говорит Турчинов, было закончить Крымскую операцию – сломить все украинское сопротивление – до 1 марта. Затем – переключиться на Восток и Киев. Генштаб РФ дал ультиматум крымским подразделениям Украины до 12:00 ночи сложить оружие. В такой ситуации нужно было время: украинские военные в Крыму получили приказ защищать военные базы с оружием в руках, а сам Турчинов решил пойти на блеф с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мне говорят, что он (Путин, - ред.) не будет с вами говорить, вы нелегитимен. Ну, Нарышкин значит, как спикер (Госдумы РФ, - ред.). Остается 2:00 до ультиматума. Я тогда ему сказал, что я предупреждаю, они (украинские военные в Крыму, - ред.) получили команду стрелять на поражение. Я информирую все посольства о том, что Россия готовит штурм украинских воинских частей. Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас. И, в результате, они не пошли на штурм", - рассказал Турчинов.

По его словам, такой "блеф" и героические действия военных, которые в течение почти месяца пытались сдержать агрессию РФ в Крыму, дали время провести мобилизацию, отремонтировать технику и хоть как-то подготовиться к новой атаке. "Все силы я перебросил не в Крым, а на Север и Восток", - подытожил Турчинов.

  • По словам президента Владимира Зеленского, вопрос о Крыме не успели детально обсудить на нормандской встрече в декабре "из-за нехватки времени". По его словам, Крым будет обсуждаться на следующей встрече, которая запланирована на апрель.

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Марк Сировой
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Сергей Нарышкин владимир путин Крым киев александр турчинов
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