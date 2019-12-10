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Зеленский рассказал, почему в Париже не обсудили Крым

Зеленский рассказал, почему в Париже не обсудили Крым - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.12.2019, 08:14

Президент обещает поднять вопрос о Крыме на следующей встрече в нормандском формате

Вопрос о Крыме не успели детально обсудить на нормандской встрече в Париже из-за нехватки времени. Об этом на брифинге после саммита рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, он обозначил позицию по Крыму во вступительной речи. Президент подчеркнул, что готовился к обсуждению Крыма и очень хотел поднять этот вопрос, но переговоры по разведению войск заняли слишком много времени, и детально поговорить о Крыме не успели.

Зеленский пообещал, что Крым будет обсуждаться на следующей встрече в нормандском формате, которая ожидается через четыре месяца.

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Владимир Зеленский Крым нормандский формат
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