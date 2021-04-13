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Ответ на упрек за взятие Шумов. Турчинов напомнил Зеленскому о его желании умереть за Крым

13.04.2021, 21:39
Ответ на упрек за взятие Шумов. Турчинов напомнил Зеленскому о его желании умереть за Крым - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Заявления о нецелесообразности освобождения оккупированных населенных пунктов Донбасса из-за жертв среди военных звучат странно, особенно – после слов о готовности "всем умереть" в Крыму, но не пустить туда "зеленых человечков". Об этом написал в Facebook бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, реагируя на слова президента Владимира Зеленского, процитированные журналом Time.

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"С удивлением прочитал интервью Зеленского Time, где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населенные пункты на Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов", – написал Турчинов.

Он напомнил, что в 2014 году было освобождено две трети Донбасса. После 2015 года Украина использовала тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед свои позиции. Россию очень раздражала эта тактика, они назвали ее "ползучим наступлением".

"Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но более болезненны и неоправданны потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают российские снайперы и убивает вражеская артиллерия", – написал Турчинов.

Бывший секретарь СНБО заявил, что с начала 2021 года, во время перемирия, украинские военные понесли больше потерь, чем освобождая любой населенный пункт.

"Особенно странно слышать такие заявления фоне другого пиара Зеленского о готовности умереть, освобождая Крым. Странно, почему героизм действующий руководитель страны готов проявлять только в мечтах и ​​то исключительно "задним" числом", – написал Турчинов.

  • 1 февраля Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".
  • Ранее сегодня в репортаже Time о поездке Зеленского на Донбасс сообщили, что президент усомнился в целесообразности решения взять под контроль Украины военные позиции у поселка Шумы Донецкой области в 2018 году из-за потерь в рядах военных. 
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс александр турчинов шумы
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