В Кремниевой долине есть российские айтишники, но РФ же не вводит туда войска – Зеленский

Кремлевская риторика "будем защищать российских граждан в Украине" опасна не только для Украины, а и для самой страны-оккупанта РФ. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Le Figaro, его украинский перевод дает Банковая.

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Речь идет о том, что РФ на временно захваченной части украинского Донбасса раздала уже ~300 000 своих паспортов, а затем ее руководители заявили, что "будут защищать россиян".

"Это наша земля на всех не условных, а реальных картах мира. И на этих территориях живут наши люди. И там есть граждане разных стран. И не надо защищать наши территории от нас. <...> Мы видим их риторику. Я считаю это очень опасным для нас, для Европы и, в конце концов, для его (Путина) страны", – сказал глава государства.

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По словам Зеленского, если взять IT-специалистов, то Кремль с таким же успехом мог бы заявить, что "мы должны защищать граждан России" в Кремниевой долине.

"Но это не значит, что... нужно заводить туда войска", – добавил он.

Президент отметил, что Россия "ожидает", что ВСУ пойдут в наступление на Донбассе, чтобы иметь повод для нового вторжения: "Но мы не дадим им такого "счастья".

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Евгений Пилипенко

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