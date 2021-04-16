В Кремниевой долине есть российские айтишники, но РФ же не вводит туда войска – Зеленский
Кремлевская риторика "будем защищать российских граждан в Украине" опасна не только для Украины, а и для самой страны-оккупанта РФ. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Le Figaro, его украинский перевод дает Банковая.
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Речь идет о том, что РФ на временно захваченной части украинского Донбасса раздала уже ~300 000 своих паспортов, а затем ее руководители заявили, что "будут защищать россиян".
"Это наша земля на всех не условных, а реальных картах мира. И на этих территориях живут наши люди. И там есть граждане разных стран. И не надо защищать наши территории от нас. <...> Мы видим их риторику. Я считаю это очень опасным для нас, для Европы и, в конце концов, для его (Путина) страны", – сказал глава государства.
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По словам Зеленского, если взять IT-специалистов, то Кремль с таким же успехом мог бы заявить, что "мы должны защищать граждан России" в Кремниевой долине.
"Но это не значит, что... нужно заводить туда войска", – добавил он.
Президент отметил, что Россия "ожидает", что ВСУ пойдут в наступление на Донбассе, чтобы иметь повод для нового вторжения: "Но мы не дадим им такого "счастья".
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключает вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
- Сегодня Зеленский едет в Париж на встречу с президентом Франции Макроном, во время которой к ним подключится и канцлер ФРГ Меркель.
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