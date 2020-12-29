Около 300 000 жителей ОРДЛО получили паспорта России, претензий к ним нет – Резников

Около 300 000 жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей прошли через принудительное получение российского паспорта. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью ТСН.

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По словам Резникова, граждане Украины на оккупированных территориях являются по сути заложниками оккупационного режима, и получение российского паспорта для них – способ выживания. На Донбассе принудительно прошли паспортизацию около 300 000 человек, в Крыму это число превышает 2 млн, заявил он.

"Осуждать их за это мы точно не имеем никакого права", – считает Резников, поскольку в 2014 году страна не смогла защитить их от оккупации. По его словам, после деоккупации у получивших паспорта РФ будет выбор, что с ним делать, и возможность декларировать, что они от него отказываются и признают только украинское гражданство.

На данный момент готовится законопроект о госполитике переходного периода, рассказал вице-премьер, в котором будут положения о последствиях принудительной паспортизации. Первым сигналом после публикации этого законопроекта будет, что претензий к получившим российские паспорта со стороны Украины нет, подчеркнул Резников.

25 февраля 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Донбассе российские паспорта получили 156 000 человек.

Денис Юдин

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