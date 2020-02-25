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В СНБО назвали количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами

В СНБО назвали количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
25.02.2020, 12:51

Алексей Данилов подчеркнул, что в СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили российские паспорта

Во временно оккупированном Донбассе 156 000 местных жителей получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ведомство внимательно следит за количеством паспортов, которые выдаются Россией.

"Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - отметил Данилов.

Говоря о том, что СНБО делает и как на это отвечает Украина, Данилов отметил: "Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта".

  • 19 февраля заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что более 125 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

Читайте полный текст интервью LIGA.netСекретарь СНБО: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай

Арина Толина, Кондратова Валерия, Юрий Смирнов
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