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Путинская публика не оценит, когда из Украины поедут мешки с трупами военных РФ – Пайфер

14.04.2021, 10:35
Путинская публика не оценит, когда из Украины поедут мешки с трупами военных РФ – Пайфер - Фото
Стивен Пайфер (скриншот из видеозаписи hromadske)

Сейчас президент РФ Владимир Путин должен задать себе вопрос: насколько популярной будет среди россиян открытая война против Украины, когда оттуда к ним поедут мешки с трупами российских военных. Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что такому повороту дел избиратели Путина будут не рады, пишет Politico Europe.

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Брюссельский филиал американского издания оценивает результаты встреч министра иностранных дел Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (результат) и госсекретарем США Энтони Блинкеном (результат).

Politico Europe пишет: хоть оба и "использовали резкие выражения, чтобы описать свою преданность Украине", никто из них "не поддержал конкретные призывы Дмитрия Кулебы к санкциям или дополнительной военной поддержке", и тот "не получил всех твердых обязательств, которые хотел".

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (фото – ЕРА)

"Блинкен только сказал, что "будет консультироваться с нашими ближайшими союзниками и партнерами по НАТО в ближайшие дни по поводу ситуации", – отмечает издание.

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Эти заявления от руководства США и НАТО, однако, могут стать "кирпичиками к действию", приводится далее мнение Пайфера.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (фото — Twitter госсекретаря США)

Он отметил, что заявления с Запада идут параллельно с активизацией разведки НАТО вокруг Украины, а также с продвижением боевых кораблей США в Черное море.

"Кремль должен спросить себя: захват Крыма в ходе однонедельной бескровной кампании был очень популярен (в РФ, — ред.), но гораздо более длительная и кровавая война, когда российские солдаты возвращаются в мешках для трупов? Не уверен, что это будет очень популярно среди путинской публики", – сказал Пайфер, ныне старший научный сотрудник аналитического центра Брукингский институт.

Евгений Пилипенко
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