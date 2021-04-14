Путинская публика не оценит, когда из Украины поедут мешки с трупами военных РФ – Пайфер
Сейчас президент РФ Владимир Путин должен задать себе вопрос: насколько популярной будет среди россиян открытая война против Украины, когда оттуда к ним поедут мешки с трупами российских военных. Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что такому повороту дел избиратели Путина будут не рады, пишет Politico Europe.
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Брюссельский филиал американского издания оценивает результаты встреч министра иностранных дел Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (результат) и госсекретарем США Энтони Блинкеном (результат).
Politico Europe пишет: хоть оба и "использовали резкие выражения, чтобы описать свою преданность Украине", никто из них "не поддержал конкретные призывы Дмитрия Кулебы к санкциям или дополнительной военной поддержке", и тот "не получил всех твердых обязательств, которые хотел".
"Блинкен только сказал, что "будет консультироваться с нашими ближайшими союзниками и партнерами по НАТО в ближайшие дни по поводу ситуации", – отмечает издание.
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Эти заявления от руководства США и НАТО, однако, могут стать "кирпичиками к действию", приводится далее мнение Пайфера.
Он отметил, что заявления с Запада идут параллельно с активизацией разведки НАТО вокруг Украины, а также с продвижением боевых кораблей США в Черное море.
"Кремль должен спросить себя: захват Крыма в ходе однонедельной бескровной кампании был очень популярен (в РФ, — ред.), но гораздо более длительная и кровавая война, когда российские солдаты возвращаются в мешках для трупов? Не уверен, что это будет очень популярно среди путинской публики", – сказал Пайфер, ныне старший научный сотрудник аналитического центра Брукингский институт.
- В марте 2021-го РФ начала демонстративно стягивать войска к Украине и разбивать лагеря недалеко от границы. Украина не исключает наступления. США заявили, что "не допустят агрессии России", а если РФ пойдет на это, "она заплатит". Пропаганда РФ говорит, что Украина "готовит силовую операцию на Донбассе", в Украине это называют враньем и поводом для вторжения.
- Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил вчера, что "создается впечатление, что Россия может готовиться к наступлению".
- В апреле глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "ближайшие комплексы ПВО Patriot должны быть здесь, не в Польше".
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