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Поддержка | Глава МИД союзников заявил генсеку НАТО: "Литва не бросает друзей в беде" – и едет в Киев

14.04.2021, 09:51
Глава МИД союзников заявил генсеку НАТО:
Габриэлюс Ландсбергис (фото — пресс-служба МИД Литвы)

Литва не бросает друзей в тяжелые времена – вчера в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации вокруг Украины это подчеркнул литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Пресс-релиз о его беседе с хозяином штаб-квартиры Альянса опубликовал сайт МИД Литвы.

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Ландсбергис заявил в разговоре с генсеком НАТО, что "нужно давать (России) четкий сигнал о возможных последствиях" нового витка ее агрессии против Украины.

"Литва не бросает своих партнеров и друзей в беде – я везу такое сообщение и в Киев", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что "территориальная целостность Украины должна быть защищена; мы всегда поддерживали и будем поддерживать эту страну".

Ландсбергис добавил, что каждая страна может свободно выбирать курс внешней политики, "поэтому Литва и впредь будет поддерживать стремление Украины стать членом НАТО и ЕС".

Завтра, 15 апреля, координатор внешней политики Литвы посетит Киев.

Смотрите видео: Литва: для защиты Балтийского региона нужны системы ПРО Patriot

Евгений Пилипенко
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