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Погибший сегодня воин – старший брат бойца АТО, который погиб на Донбассе в 2016-м

13.04.2021, 13:41
Погибший сегодня воин – старший брат бойца АТО, который погиб на Донбассе в 2016-м - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Погибший сегодня на войне России против Украины военный – 40-летний буковинец Алексей Мамчий, старший водитель зенитно-ракетного отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Для семьи это вторая потеря за пять лет: в 2016 году на Донбассе погиб младший брат Алексея Станислав Мамчий, пишет оперативное командование "Запад".

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Боец 10 ОГШБр погиб от осколочного ранения после того, как боевики гибридной армии РФ с беспилотника сбросили на позицию противопехотную мину.

Алексей Мамчий

Как уточняет Книга памяти, его брат, боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, погиб в ночь на 13 июля 2016 года на блокпосте под Авдеевкой по время минометного обстрела. Награжден орденом За мужество III степени (посмертно).

Станислав Мамчий

Ранее, 12 апреля, от прицельного обстрела погиб 24-летний старший солдат 10 ОГШБр Ярослав Карлийчук из Черновицкой области.

13 и 14 апреля на Буковине объявлен траур по погибшим защитникам Украины.

Читайте хронику: Новая угроза из РФ. Все главное об эскалации военной агрессии против Украины

Евгений Пилипенко
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