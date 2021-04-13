Погибший сегодня воин – старший брат бойца АТО, который погиб на Донбассе в 2016-м

Погибший сегодня на войне России против Украины военный – 40-летний буковинец Алексей Мамчий, старший водитель зенитно-ракетного отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Для семьи это вторая потеря за пять лет: в 2016 году на Донбассе погиб младший брат Алексея Станислав Мамчий, пишет оперативное командование "Запад".

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Боец 10 ОГШБр погиб от осколочного ранения после того, как боевики гибридной армии РФ с беспилотника сбросили на позицию противопехотную мину.

Как уточняет Книга памяти, его брат, боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, погиб в ночь на 13 июля 2016 года на блокпосте под Авдеевкой по время минометного обстрела. Награжден орденом За мужество III степени (посмертно).

Ранее, 12 апреля, от прицельного обстрела погиб 24-летний старший солдат 10 ОГШБр Ярослав Карлийчук из Черновицкой области.

13 и 14 апреля на Буковине объявлен траур по погибшим защитникам Украины.

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Евгений Пилипенко

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