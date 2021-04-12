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Боевики РФ открыли прицельный огонь по позициям ВСУ – погиб военный

12.04.2021, 12:50
Боевики РФ открыли прицельный огонь по позициям ВСУ – погиб военный - Фото
Колокол памяти защитников Украины (Фото: пресс-служба Минобороны)

Сегодня, 12 апреля, в результате прицельного обстрела российских боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины от смертельного огнестрельного ранения погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Север.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Станислав Стороженко
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ВСУ война Донбасс потери
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