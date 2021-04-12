Боевики РФ открыли прицельный огонь по позициям ВСУ – погиб военный
12.04.2021, 12:50
Колокол памяти защитников Украины (Фото: пресс-служба Минобороны)
Сегодня, 12 апреля, в результате прицельного обстрела российских боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины от смертельного огнестрельного ранения погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Север.
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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", – говорится в сообщении пресс-службы.
- 31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.
- 30 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. По данным разведки, РФ готовит провокацию для нового вторжения.
- 10 апреля в результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил пулевое ранение.
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