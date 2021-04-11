Пегов, Стешин. Россия уже высадила в Донецке "пропагандистский десант"

Российские военные пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот попали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют данные из их Telegram-каналов.

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Стешин – пропагандист из Комсомольской правды. Семен Пегов – основатель пропагандистского проекта WarGonzo, Кот – экс-журналист пропагандистского агентства РФ NewsFront.

31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.

30 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. По данным разведки, РФ готовит провокацию для нового вторжения.

Вчера, 10 апреля, в результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил пулевое ранение.

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Станислав Стороженко

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