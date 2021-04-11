Война на Донбассе. Украинский боец ​​погиб под обстрелом, еще один – ранен

Вчера, 10 апреля, в результате обстрела из стрелкового оружия боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил пулевое ранение. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Всего за вчерашние сутки враг 10 раз нарушал режим прекращения огня, из которых девять обстрелов по позициям украинских военных и один пролет БПЛА с пересечением линии разграничения.

Около поселка Золотое-3 в Луганской области боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате прицельного вражеского обстрела погиб один боец. Другой военнослужащий получил пулевое ранение, ему оказали первую медпомощь и госпитализировали. Состояние здоровья – средней степени тяжести.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Сегодня, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск пока что зафиксировано не было.

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Владислав Сердюк

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