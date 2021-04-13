Сегодня, 13 апреля, на позиции украинских войск около населенного пункта Майорск в северо-восточном пригороде временно оккупированной Горловки погиб военнослужащий. Об этом пресс-служба операции объединенных сил сообщила в утренней сводке.

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Трагедия произошла в результате сброса вражеским беспилотником гранат на позиции подразделений ВСУ.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

Также сегодня два бойца ООС получили ранения. Им оперативно оказана медицинская помощь, пострадавшие военные доставлены в больницу.

Всего на 07:00 утра российско-оккупационные войска уже трижды нарушили режим прекращения огня. За вчера таких нарушений было 17-ть.

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12 апреля от прицельного обстрела также погиб военный: 24-летний старший солдат 10 ОГШБр Ярослав Карлийчук из Черепковцов Черновицкой области. У него остались мать (работает в военном госпитале), жена и ребенок.

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Евгений Пилипенко

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