Война | Оккупанты сбросили с дрона гранаты на позицию ВСУ у Горловки: погиб военный, есть раненые
Сегодня, 13 апреля, на позиции украинских войск около населенного пункта Майорск в северо-восточном пригороде временно оккупированной Горловки погиб военнослужащий. Об этом пресс-служба операции объединенных сил сообщила в утренней сводке.
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Трагедия произошла в результате сброса вражеским беспилотником гранат на позиции подразделений ВСУ.
Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.
Также сегодня два бойца ООС получили ранения. Им оперативно оказана медицинская помощь, пострадавшие военные доставлены в больницу.
Всего на 07:00 утра российско-оккупационные войска уже трижды нарушили режим прекращения огня. За вчера таких нарушений было 17-ть.
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12 апреля от прицельного обстрела также погиб военный: 24-летний старший солдат 10 ОГШБр Ярослав Карлийчук из Черепковцов Черновицкой области. У него остались мать (работает в военном госпитале), жена и ребенок.
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