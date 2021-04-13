Оборона | Ермак – администрации Байдена: Ближайшие комплексы Patriot должны быть здесь, не в Польше
Украина хочет видеть большую поддержку со стороны США в сдерживании российской агрессии и экспансии, особенно когда речь идет о высокотехнологичном вооружении, например, системах противовоздушной обороны. Об этом американскому еженедельному журналу Time сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты "Пэтриот"? Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь", – заявил он.
Пока что за время каденции президента США Джо Байдена Вашингтон пообещал Украине "непоколебимую поддержку", включая военные поставки, но без систем ПВО.
О том, что украинская армия готова принять Patriot и включить их в систему обороны, говорил больше года назад на то время глава Минобороны Андрей Загороднюк. Он сетовал, однако, что "сейчас у нас ограниченный ресурс", и потому заказ этих комплексов ПВО – не приоритетная задача.
- В начале 2021-го украинская оборонка якобы взялась за создание тяжелого ударного дрона стратегического назначения.
- В марте ВСУ показали украинскую снайперскую винтовку "Ночной хищник", а еще зимой приняли на вооружение сверхмощные украинские снайперские винтовки "Аллигатор".
- В начале апреля украинский посол в ФРГ заявил, что "Украина ждет, что НАТО выполнит обещание, а Германия даст оружие".
- Весной Северная Корея достроила подлодку: та способна нести ядерные боеголовки – разведка южан.
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