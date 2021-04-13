Украина хочет видеть большую поддержку со стороны США в сдерживании российской агрессии и экспансии, особенно когда речь идет о высокотехнологичном вооружении, например, системах противовоздушной обороны. Об этом американскому еженедельному журналу Time сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты "Пэтриот"? Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь", – заявил он.

Пока что за время каденции президента США Джо Байдена Вашингтон пообещал Украине "непоколебимую поддержку", включая военные поставки, но без систем ПВО.

СПРАВКА. Patriot (MIM-104) – зенитно-ракетный комплекс США от Raytheon, средство противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Принят на вооружение в 1982-м, используется армией США и их союзниками. Ценник на 9 батарей (по 4 пусковые установки на каждую) – около $9 млрд.

О том, что украинская армия готова принять Patriot и включить их в систему обороны, говорил больше года назад на то время глава Минобороны Андрей Загороднюк. Он сетовал, однако, что "сейчас у нас ограниченный ресурс", и потому заказ этих комплексов ПВО – не приоритетная задача.

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Евгений Пилипенко

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