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Северная Корея достроила подлодку: та способна нести ядерные боеголовки – разведка южан

12.04.2021, 09:51
Северная Корея достроила подлодку: та способна нести ядерные боеголовки – разведка южан - Фото
Ким Чен Ын инспектирует подводную лодку класса Ромео (Фото – госСМИ КНДР)

Северная Корея, вероятно, завершила строительство подводной лодки водоизмещением около 3000 тонн, способной нести три баллистические ракеты (БРПЛ), которые обычно оснащаются ядерными боезарядами. Об этом пишет Yonhap.

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БРПЛ нового типа северяне показали еще в январе, когда провели очередной военный парад.

Южнокорейское агентство ссылается на данные разведки и спикеров правительства Южной Кореи, которые утверждают, что изолированная от внешнего мира страна на верфи в Синпо закончила строительство новой субмарины.

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Сейчас в Пхеньяне якобы ждут "подходящего момента", чтобы спустить ее на воду, "для достижения стратегического эффекта, включая максимальное давление на США".

Фото: KCNA

Информации о технических характеристиках подлодки нет, кроме той, что она в ширину примерно семь метров, а в длину – около 80 м. Именно ее летом 2019 года инспектировал на верфи руководитель КНДР Ким Чен Ын.

По данным источника, северяне "могут запустить БРПЛ" в качестве теста, и Южная Корея с американскими союзниками "внимательно следят за ситуацией и готовы к всевозможным сценариям".

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Евгений Пилипенко
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