Северная Корея достроила подлодку: та способна нести ядерные боеголовки – разведка южан
Северная Корея, вероятно, завершила строительство подводной лодки водоизмещением около 3000 тонн, способной нести три баллистические ракеты (БРПЛ), которые обычно оснащаются ядерными боезарядами. Об этом пишет Yonhap.
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БРПЛ нового типа северяне показали еще в январе, когда провели очередной военный парад.
Южнокорейское агентство ссылается на данные разведки и спикеров правительства Южной Кореи, которые утверждают, что изолированная от внешнего мира страна на верфи в Синпо закончила строительство новой субмарины.
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Сейчас в Пхеньяне якобы ждут "подходящего момента", чтобы спустить ее на воду, "для достижения стратегического эффекта, включая максимальное давление на США".
Информации о технических характеристиках подлодки нет, кроме той, что она в ширину примерно семь метров, а в длину – около 80 м. Именно ее летом 2019 года инспектировал на верфи руководитель КНДР Ким Чен Ын.
По данным источника, северяне "могут запустить БРПЛ" в качестве теста, и Южная Корея с американскими союзниками "внимательно следят за ситуацией и готовы к всевозможным сценариям".
- В марте Ким показал "Пхеньян будущего" и сфотографировался на его фоне: смотрите фото.
- В том же месяце КНДР снова запустила баллистические ракеты в море недалеко от Японии.
- В начале апреля 2021-го Ким заявил о нехватке еды и "нестабильности", призвав народ "готовиться к тяжелым временам". Ранее он прослезился и извинился, что "не смог улучшить жизнь северокорейцев".
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