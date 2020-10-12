Ким Чен Ын прослезился и принес извинения за то, что не смог улучшить жизнь северокорейцев

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Несмотря на сантименты руководителя КНДР, на параде была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын прослезился во время своей речи на параде, посвященном 75-летию основания Трудовой партии Кореи. Об этом пишет издание The Guardian.

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Он отметил, что, "несмотря на высокое доверие северокорейского народа", он "не смог в полной мере оправдать возложенных на него надежд".

"Хотя на меня была возложена важная ответственность возглавить эту страну, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наших граждан от трудностей в их жизни", – добавил Ким.

Как пишет южнокорейское издание The Korea Times, эмоции Кима были нацелены на то, чтобы показать международному сообществу, что "он сострадательный и глобальный лидер". Источник пишет со ссылкой на северокорейские госСМИ, что правитель "утешил весь страдающий от COVID-19 мир", в том числе выразил надежду на улучшение отношений с Южной Кореей.  

Несмотря на сантименты северокорейского лидера, на параде была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета, а также другая новая военная техника.

По словам Кима, Ким он "полностью мобилизует" ядерные силы КНДР в случае угрозы, однако прямой критики в адрес США или других стран он не высказывал.

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Теги: Хвасон-15, ким чен ын, кндр, северная корея, парад, баллистические ракеты КНДР
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