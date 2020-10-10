Ким Чен Ын провел парад и показал новую межконтинентальную баллистическую ракету: видео

В ночь с 9 на 10 октября в Пхеньяне состоялся масштабный военный парад в честь 75-й годовщины основания правящей Рабочей партии Северной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал продолжать укреплять "средства сдерживания войны" в целях самообороны и продемонстрировал новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и другое вооружение. Об этом сообщает Yonhap.

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"Мы продолжим укреплять средства сдерживания войны, праведные средства самообороны, чтобы сдерживать и контролировать все опасные попытки и акты запугивания со стороны враждебных сил, включая их постоянную и усугубляющуюся ядерную угрозу", – сказал Ким, подчеркнув, что никогда не будет использовать ядерное оружие в качестве средства для превентивного удара.

Как отмечается, во время выступления Ким не упомянул Соединенные Штаты.

В параде стратегического оружия, кроме новой МБР, участвовали баллистическая ракета, запускаемая с подводных лодок, и северокорейский вариант российской баллистической ракеты малой дальности "Искандер".

Сообщается, что МБР была установлена ​​на транспортно-монтажной пусковой установке с 22 колесами, то есть она длиннее, чем Hwasong-15. По-видимому, она не несет на себе несколько боеголовок, поскольку ее передняя часть, по мнению экспертов, довольно острая. Чтобы содержать несколько боеголовок, нос должен быть более круглым.

"Необходим дополнительный анализ, чтобы узнать точные характеристики показанной межконтинентальной баллистической ракеты. Ее можно было бы назвать либо модернизированной версией Hwasong-15, либо Hwasong-16", – сказал офицер Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Помимо ракет, в параде участвовали пехотинцы, за ними следовали танки, военные машины и другое оружие. Были замечены истребители, которые выстроились в небе в форму цифры 75.

Это первый военный парад, который Северная Корея провела с 2018 года. Отмечается, что для КНДР довольно необычно проводить военный парад ночью. Все прошлые парады проводились в дневное время.

Считается, что у КНДР есть три типа межконтинентальных баллистических ракет – Hwasong-13, Hwasong-14 и Hwasong-15, и она стремится разработать МБР с несколькими боеголовками, которая может летать дальше и которую труднее перехватить.

Hwasong-15, которая на данный момент является самой продвинутой версией, имеет предполагаемую дальность полета 12 874 км и способна поразить любую точку континентальной части США. Последний раз испытательный запуск был проведен 29 ноября 2017 года.