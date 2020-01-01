КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет

КНДР не намерена больше придерживаться моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщил севрнокорейский лидер Ким Чен Ын, передает Reuters.
Ын обвинил США в "гангстерской политике", которая, по его словам, и привела к отказу от моратория. Он не доволен общими учениями США и Южной Кореи, а также американскими санкциями.
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По словам лидера КНДР, скоро весь мир станет свидетелем "нового стратегического оружия" Северной Кореи.
Госсекретарь США Майкл Помпео отреагировал на слова Ына, заявив, что Вашингтон "разочарован новыми угрозами Пхеньяна", передает DW. Он призвал КНДР вернутся "на тропу дипломатии".
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