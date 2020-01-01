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КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет

КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)
01.01.2020, 12:17

Ким Чен Ын называет внешнюю политику США "гангстерской" и грозит "новым стратегическим оружием"

КНДР не намерена больше придерживаться моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщил севрнокорейский лидер Ким Чен Ын, передает Reuters.

Ын обвинил США в "гангстерской политике", которая, по его словам, и привела к отказу от моратория. Он не доволен общими учениями США и Южной Кореи, а также американскими санкциями.

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По словам лидера КНДР, скоро весь мир станет свидетелем "нового стратегического оружия" Северной Кореи.

Госсекретарь США Майкл Помпео отреагировал на слова Ына, заявив, что Вашингтон "разочарован новыми угрозами Пхеньяна", передает DW. Он призвал КНДР вернутся "на тропу дипломатии".

  • 3 декабря власти Северной Кореи напомнили США о приближении некоего крайнего срока, до наступления которого Белый дом еще может поменять "враждебную политику", и заявили, что от решений официального Вашингтона зависит, какой "рождественский подарок" получат в США.
  • Режим Ына призывал США смягчить переговорную позицию по денуклеаризации Корейского полуострова, в чем нет значительного прогресса, несмотря на три встречи лидеров стран.

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