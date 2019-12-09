Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КНДР: Трамп - нетерпеливый выживший из ума старик

КНДР: Трамп - нетерпеливый выживший из ума старик - Фото
После "оттепели" лидеры вернулись к словесной перепалке (Фото: ЕРА)
09.12.2019, 14:09

Словесная перепалка руководства США и КНДР возобновилась после "оттепели"

Вице-председатель правящей Трудовой партии Кореи Ким Ен Чол назвал президента США Дональда Трампа "нетерпеливым стариком, выжившим из ума". Об этом передает Reuters.

Таким образом, пишет издание, возобновились оскорбления президента США, которые прекратились во время "оттепели": Трамп регулярно обменивался оскорблениями с КНДР в первые годы своего срока полномочий, но стороны отказались от словесных атак после того, как Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре в 2018 году.

Поводом послужила реакция Трампа на очередные корейские ракетные испытания, проведенные в воскресенье, 8 декабря, что впоследствии подтвердилось спутниковыми снимками. Южнокорейские эксперты утверждают, что КНДР, возможно, провела испытания ракетного двигателя на твердом топливе, что позволило бы ей разместить межконтинентальные баллистические ракеты, которые легче скрыть. 

Трамп опять обозвал Ким Чен Ына "рокетменом" (rocket man) - словом, которым он называл лидера КНДР в начале своей каденции. Ким Ен Чол сказал, что поскольку Трамп "потерял терпение" - "мы не можем не называть его выжившим из ума стариком", и если президент США продолжит произносить "неуместные, рискованные слова и выражения" - то лидер КНДР может изменить свое отношение к нему.

Ким Чен Ын предупредил, что может пойти по "новому пути", если США не выполнят его требования - запустить спутник, который продемонстрирует возможности Северной Кореи, не прибегая к явным военным провокациям.

  • В  феврале на саммите во Вьетнаме Трамп назвал условие, при котором, по его мнению, Северная Корея сможет достичь процветания.
  • 30 июня состоялась встреча Трампа с Ким Чен Ыном, на которой он заявил, что договорился с северокорейским лидером о восстановлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме, фактически прерванных после неудачи саммита во Вьетнаме.

Читайте также: Трамп о ракетных тестах КНДР: реакция президента США на видео

Напишите нам
Трамп Дональд ким чен ын кндр ядерная программа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 