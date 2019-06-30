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30.06.2019, 13:32

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: о чем удалось договориться - фото

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: о чем удалось договориться - фото - Фото
Фото: EPA

Президенты двух стран договорились возобновить ядерные переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о восстановлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме, фактически прерванных после неудачи саммита во Вьетнаме в начале этого года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Трамп сказал об этом после своей почти часовой встречи с Кимом 30 июня.

Он назвал встречу, которая проходила за закрытыми дверями "великим днем ​​для всего мира". Трамп также пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

Фото: EPA

После встречи в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями лидеры провели переговоры на южнокорейской стороне. На время к беседе присоединился и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

30 июня Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с Ким Чен Ыном.  Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился, он стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, Мун Чжэ Ин﻿., ядерные переговоры
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