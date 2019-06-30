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30.06.2019, 10:42

Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР: видео

Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР: видео - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Лидеры двух государств пожали друг другу руки

обновлено

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Южную Корею сегодня прибыл в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает NHK.

Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился, он стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот пригласил его переступить границу. "Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но думал, что это может случиться",  - сказал он, сообщает CNN.

Американские и южнокорейские телеканалы передали кадры, на которых видно, как Трамп и Мун осматривают границу и слушают пояснения военных.

Трамп также встретился с американскими и южнокорейскими солдатами, несущими службу в демилитаризованной зоне, и заверил их в своей поддержке. "Мы с вами до конца", - подчеркнул он,  уточняет Deutsche Welle.

Трамп и Ким Чен Ын уже в третий раз проводят переговоры на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства. 

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Теги: США, дональд трамп, ким чен ын, северная корея, встреча
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