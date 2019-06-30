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30.06.2019, 09:31

"Быстро пожмем друг другу руки": Трамп о встрече с Ким Чен Ыном

"Быстро пожмем друг другу руки": Трамп о встрече с Ким Чен Ыном - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

По словам президента США, встреча будет короткой, поскольку спешка пока не нужна

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы прибудем на границу демилитаризованной зоны, и я встречусь с председателем Кимом. Я с большой радостью жду этой встречи. Мы установили очень хорошие отношения друг с другом", - отметил Трамп в воскресенье, 30 июня, в ходе визита в Сеул, добавив, что между ним и Ким Чен Ыном есть "определенная химия отношений".

Американский президент сказал, что не считает необходимым спешить, когда речь идет о напряженности на Корейском полуострове, поэтому его встреча с Кимом будет короткой.

"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который окончился провалом.

"Это всего лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - отметил президент США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что тоже прибудет в демилитаризованную зону, но в центре внимания будет все же встреча Трампа с Кимом, которая способна привести к более формальным переговорам позднее. "Я думаю, что время проведения третьего саммита между США и КНДР будет зависеть от тех перемен, которые вызовут сегодняшняя встреча и диалог", - сказал Мун.

Констатировав, что "мир требует большего мужества, чем напряженность", Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "постоянный диалог имеет большую практическую важность и является единственным путем установления мира на Корейском полуострове".

23 июня 2019 года сообщалось, что Трамп направил письмо Ким Чен Ыну.

 

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Теги: Мун Чжэ Ин, дональд трамп, ким чен ын, встреча
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