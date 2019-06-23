Трамп направил Ким Чен Ыну письмо с "интересным содержанием"

Дональд Трамп, Ким Чен Ын (фото - EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер назвал письмо Трампа "превосходным". Он "высоко оценил политическую рассудительность Трампа и его невероятную смелость", - заявило агентство.

Сообщается, что Ким Чен Ын обещал обдумать "интересное содержание" письма. Но о чем говорилось в письме, агентство не уточняет.

11 июня Трамп сказал, что Ким Чен Ын направил ему послание президенту на фоне тупика в ядерных переговорах. По словам Трампа, письмо было "очень теплым".

Тем не менее, вчера в Белом доме сообщили, что санкции против Северной Кореи продлеваются на год - из-за того, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове представляют чрезвычайную угрозу безопасности, внешней политике и экономике США.