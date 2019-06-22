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22.06.2019, 07:50

США продлили на год санкции против Северной Кореи

США продлили на год санкции против Северной Кореи - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Действия властей Северной Кореи чрезвычайную угрозу безопасности и экономике США, отмечает Белый дом

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает Белый дом.

Санкции продлили из-за того, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове представляют чрезвычайную угрозу безопасности, внешней политике и экономике США, объясняет Белый дом.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что страна будет искать способы, чтобы нарастить санкции, если Северная Корея не откажется от своей ядерной программы.

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Теги: санкции, ядерное оружие, дональд трамп
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