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В Северной Корее готовят "рождественский подарок" для США

В Северной Корее готовят "рождественский подарок" для США - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)
03.12.2019, 09:46

В Пхеньяне заявили, что призыв США к дальнейшим переговорам - "лишь глупый трюк для удержания КНДР в диалоге ради политической выгоды перед выборами"

Власти Северной Кореи напомнили США о приближении некоего крайнего срока, до наступления которого Белый дом еще может поменять "враждебную политику", и заявили, что от решений официального Вашингтона зависит, какой "рождественский подарок" получат в США. Об этом пишут государственные СМИ северян, сообщает Reuters.

"КНДР сделала все возможное с максимальной настойчивостью, чтобы не отступать от важных шагов, которые она предприняла по собственной инициативе. Только от США зависит, какой рождественский подарок они получат", - предостерегли в Пхеньяне.

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