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Пхеньян захотел возобновить переговоры о ядерном разоружении

Пхеньян захотел возобновить переговоры о ядерном разоружении - Фото
Ким Чен Ын (фото - EPA)
30.07.2019, 23:54

У Трампа говорят, что такие переговоры возобновятся очень скоро

Высокопоставленный чиновник КНДР заявил сотруднику Совета национальной безопасности США о возможности оживить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеариазации Корейского полуострова. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя администрации президента США.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе американо-северокорейской рабочей встречи.

Предполагается, что такие переговоры возобновятся очень скоро, заявил американский представитель.

Также сообщается, что официальный представитель США посетил Корейский полуостров и, в частности, демилитаризованную зону, где 30 июня состоялась символическая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

25 июля Северная Корея запустила две ракеты малой дальности. До этого КНДР испытывала ракеты такого типа в мае. В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что траектория полета новых ракет КНДР схожа с траекторией российских Искандеров.

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