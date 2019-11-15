Внезапный сюр. В Пхеньяне призвали "забить палкой пса" Байдена

Джозеф Байден (фото - ЕРА)

Северокорейское новостное агенство назвало потенциального кандидата в президенты США Джозефа Байдена "бешеным псом", который "опрометчиво осмелился клеветать на достоинство высшего руководства КНДР". О таком заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи пишет AFP.

"Бешеные собаки вроде Байдена могут навредить многим людям, если им позволяют свободно бегать. Их нужно забивать палкой до смерти. Для США это также будет плюсом", - заявили северокорейские пропагандисты.

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Источник отмечает, что пока неизвестно, что в поведении американского демократа настолько разгневало Пхеньян.

Возможно, отмечает AFP, это связано с критикой Байдена в адрес президента США Дональда Трампа, который "отталкивает союзников и нахваливает диктаторов с тиранами".

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