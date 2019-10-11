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Байден выступил за отказ США от помощи странам, где против ЛГБТ

Байден выступил за отказ США от помощи странам, где против ЛГБТ - Фото
Джозеф Байден (фото - ЕРА)
11.10.2019, 07:04

Защитники прав ЛГБТК встревожены политикой администрации президента США Дональда Трампа, которая запрещает трансгендерам служить в армии

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил на ток-шоу, что в случае своего избрания в 2020 году американским лидером он будет отказывать в помощи тем странам, где преследуются лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и квиры. О форуме, посвященным вопросам ЛГБТК, пишет Reuters.

"Я бы сократил иностранную помощь странам, которые занимаются таким поведением", - сказал он.

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Байден сейчас является лидером в гонке за назначение кандидатом от Демократической партии, хотя его догоняют сенаторы Элизабет Уоррен и Камала Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020-го.

Байден заявил, что откроет спецофис в Госдепартаменте, который "будет продвигать права ЛГБТК во всем мире", тогда как Уоррен сказала, что назначит спецпосланника в этом ведомстве. Харрис же выступила за создание должности в Белом доме - старшего адвоката по делам ЛГБТК.

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лгбт джозеф байден камала харрис элизабет уоррен
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