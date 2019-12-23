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"Подарок к Рождеству". КНДР станет жестче в отношении США - CNN

"Подарок к Рождеству". КНДР станет жестче в отношении США - CNN - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)
23.12.2019, 22:15

Пхеньян откажется от переговоров по денуклеаризации и прекратит добиваться отмены санкций

Северная Корея намерена проводить жесткую политику в отношении США – это и есть ранее анонсированный Пхеньяном "рождественский подарок" для Вашингтона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"Северная Корея планирует ввести жесткую политику в отношении Соединенных Штатов, которая подразумевает снятие с переговоров вопроса денуклеаризации", - сообщил источник, близкий к северокорейскому руководству.

Ожидается, что эта "новая политика" будет предусматривать, кроме отказа от участия в переговорах с Вашингтоном, закрепление статуса КНДР как государства с ядерным оружием.

По данным источника CNN, Пхеньян также больше не будет добиваться отмены санкций в целях экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, а вместо этого усилит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения.

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