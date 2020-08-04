Миниатюрные ядерные устройства. В ООН заявили, что КНДР разработала новое оружие

Миниатюрные ядерные устройства КНДР устанавливает на боеголовки своих баллистических ракет, отметили в организации

Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства для ракет. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Организации Объеденных Наций, пишет Голос Америки.

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КНДР продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия. Некоторые страны считают, что она "вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет".

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В докладе ООН говорится, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок".

1 января 2020 года КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет.

Наталия Софиенко

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