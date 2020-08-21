Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей сестре - разведка Южной Кореи

Полнота власти остается у Ким Чен Ына, но правитель КНДР решил снять с себя часть нагрузки по управлению страной

Верховный руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей сестре Ким Йо Чжон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет разведки Южной Кореи перед парламентариями.

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В Национальной разведывательной службе Южной Кореи назвали Ким Йо Чжон "де-факто вторым человеком" в КНДР, подчеркнув при этом, что Ким сохранил абсолютную власть.

Ким Йо Чжон будет контролировать "общие государственные дела", чтобы снизить нагрузку на Кима.

Другие высокопоставленные чиновники правительства КНДР и функционеры правящей Рабочей партии также получили большие полномочия.

Режим Кима столкнулся с несколькими сложностями этим летом, отмечает CNN. Часть страны пострадала от наводнений, экономика находится в плохом состоянии, отчасти – из-за кризиса с коронавирусом.

В южнокорейской разведке отмечают, что решение Кима передать некоторые обязанности не связано с какой-либо информацией о его здоровье, или планах о преемственности власти.

21 апреля 2020 года и сточник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".

сточник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".

25 апреля стало известно , что К итай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.

стало известно 29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме.

Денис Юдин

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