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В разведке Южной Кореи уверены: Ким Чен Ын правит КНДР в обычном режиме - Yonhap

В разведке Южной Кореи уверены: Ким Чен Ын правит КНДР в обычном режиме - Yonhap - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)
29.04.2020, 08:56

По оценке военных и разведки Южной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын в обычном режиме управляет страной

Ким Чен Ын в обычном режиме управляет государственными делами в КНДР, уверены военные и разведка Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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По информации источника агентства, парламентарии из комитета по обороне отправили военным запрос о здоровье северокорейского лидера. В ответ Минобороны, Объединенный комитет начальников штабов и руководство разведки сообщили, что, по их оценке, Ким Чен Ын управляет страной как обычно.

Последнее появление Ким Чен Ына на публике произошло 11 апреля. Отсутствие Кима на церемонии празднования дня рождения его деда и первого лидера Северной Кореи, Ким Ир Сена, вызвало слухи о проблемах со здоровьем.

  • 21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".
  • В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".
  • 25 апреля стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.
  • КНДР жестко контролирует любую информацию о ее лидере, особенно столь чувствительную. В тоталитарном государстве с высшим руководителем обращаются почти как с божеством.

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Денис Юдин
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