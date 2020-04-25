Китай выслал в Северную Корею врачей на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына - СМИ

Китайское правительство направило в Северную Корею делегацию медиков для "консультирования" диктатора КНДР Ким Чен Ына. Это произошло на фоне слухов о проблемах со здоровьем у высшего руководителя КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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В состав делегации вошли также и члены правительства. Делегация, возглавляемая высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отправилась в Северную Корею 23 апреля.