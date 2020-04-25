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Китай выслал в Северную Корею врачей на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына - СМИ

Китай выслал в Северную Корею врачей на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына - СМИ - Фото
Ким Чен Ын (Фото - KCNA - EPA)
25.04.2020, 08:20

Китай направил в Северную Корею группу медиков на фоне слухов о здоровье высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына

Китайское правительство направило в Северную Корею делегацию медиков для "консультирования" диктатора КНДР Ким Чен Ына. Это произошло на фоне слухов о проблемах со здоровьем у высшего руководителя КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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В состав делегации вошли также и члены правительства. Делегация, возглавляемая высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отправилась в Северную Корею 23 апреля. 

  • 21 апреля сообщалось, что Ким Чен Ыну после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". В последний раз Ким Чен Ына видели 11 апреля на заседании правительства. 
  • Позднее два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности", а Ким якобы не был серьезно болен. В Сеуле заявили, что "нет никаких необычных признаков с севера".
Владислав Сердюк
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