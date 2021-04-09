Нехватка еды и нестабильность. Ким Чен Ын призвал народ готовиться к "тяжелым временам"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страну ждут "тяжелые времена" и призвал население готовиться к этому. Как утверждают правозащитники, на фоне закрытых из-за коронавируса границ КНДР может столкнуться с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью, пишет BBC.

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Во время выступления на партийной конференции Ким Чен Ын сравнил текущую ситуацию с массовым голодом в 90-х годах прошлого столетия.

Он подчеркнул, что страна закрыла свои границы из-за эпидемии и приостановила торговлю с Китаем, а также напомнил, что существование экономических санкций, примененных к КНДР из-за ядерной программы Пхеньяна, тоже может усугубить кризис с продовольствием.

Северокорейский лидер заявил, что страна столкнулась с "наихудшей ситуацией" и "беспрецедентно многочисленными проблемами", и предложил провести символический "Трудный поход", чтобы "хоть немного облегчить участь народа".

СПРАВКА. Голод в КНДР 90-х годов продолжался примерно с 1995 по 1999 год, из-за нехватки еды в стране погибли до 3 млн человек. Во многом такую ситуацию спровоцировала политика руководства страны, которое перед этим израсходовало большую часть золотого запаса на строительство крупных объектов.



В 1995 году по стране прошли масштабные ливни, фактически уничтожившие весь урожай, повредившие дороги и линии электропередач. Результатом всего этого стал массовый голод. Чтобы хоть как-то выжить, люди предпринимали попытки сбежать в соседнюю Южную Корею, но удавалось это сделать далеко не всегда.



После победы над голодом правящая партия заявила, что они "победоносно завершили этот Трудный поход" и что это было достигнуто благодаря тому, что народ сплотился "более монолитно вокруг полководца Ким Чен Ира".

В декабре 2020 года в КНДР публично казнили человека за нарушение карантина.

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Дарья Мостовая

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