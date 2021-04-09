UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нехватка еды и нестабильность. Ким Чен Ын призвал народ готовиться к "тяжелым временам"

09.04.2021, 12:15
Нехватка еды и нестабильность. Ким Чен Ын призвал народ готовиться к
Ким Чен Ын (фото - KCNA_EPA)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страну ждут "тяжелые времена" и призвал население готовиться к этому. Как утверждают правозащитники, на фоне закрытых из-за коронавируса границ КНДР может столкнуться с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью, пишет BBC.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Во время выступления на партийной конференции Ким Чен Ын сравнил текущую ситуацию с массовым голодом в 90-х годах прошлого столетия.

Он подчеркнул, что страна закрыла свои границы из-за эпидемии и приостановила торговлю с Китаем, а также напомнил, что существование экономических санкций, примененных к КНДР из-за ядерной программы Пхеньяна, тоже может усугубить кризис с продовольствием.

Северокорейский лидер заявил, что страна столкнулась с "наихудшей ситуацией" и "беспрецедентно многочисленными проблемами", и предложил провести символический "Трудный поход", чтобы "хоть немного облегчить участь народа".

СПРАВКА. Голод в КНДР 90-х годов продолжался примерно с 1995 по 1999 год, из-за нехватки еды в стране погибли до 3 млн человек. Во многом такую ситуацию спровоцировала политика руководства страны, которое перед этим израсходовало большую часть золотого запаса на строительство крупных объектов.

В 1995 году по стране прошли масштабные ливни, фактически уничтожившие весь урожай, повредившие дороги и линии электропередач. Результатом всего этого стал массовый голод. Чтобы хоть как-то выжить, люди предпринимали попытки сбежать в соседнюю Южную Корею, но удавалось это сделать далеко не всегда.

После победы над голодом правящая партия заявила, что они "победоносно завершили этот Трудный поход" и что это было достигнуто благодаря тому, что народ сплотился "более монолитно вокруг полководца Ким Чен Ира".

Читайте также: Ким Чен Ын прослезился и принес извинения за то, что не смог улучшить жизнь северокорейцев

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
продовольственный кризис ким чен ын кндр северная корея кризис эпидемия коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 