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В КНДР публично казнили человека за нарушение карантина – СМИ

04.12.2020, 16:41
В КНДР публично казнили человека за нарушение карантина – СМИ - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA-EFE/JORGE SILVA)

Власти КНДР публично казнили человека за нарушение чрезвычайных карантинных мер в связи с эпидемией COVID-19, чтобы запугать людей и заставить их строго соблюдать ограничения. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в этой стране.

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Северная Корея публично заявляет, что в стране нет инфицированных коронавирусом, но приняла строгие меры для предотвращения распространения вируса, включая блокировку целых городов и округов, отмену крупных культурных мероприятий и запрет на поездки между провинциями.

20 ноября власти усилили действующие чрезвычайные ограничительные меры до "чрезвычайного карантина сверхвысокого уровня".

Публичную казнь провели в провинции Северный Пхенан, на границе с Китаем, где широко распространена контрабанда. 28 ноября расстреляли 50-летнего мужчину, которого схватили при попытке пронести китайские товары.

У Ким Чен Ына опасаются, что контрабандисты принесут вирус из КНР. В связи с этим отряды пограничников усилили спецназом и приказали стрелять в любого человека в пределах километра от границы, независимо от причины его пребывания там. Кроме того, приграничные зоны минируют, а в некоторых районах разместили зенитные подразделения.

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Наталия Медведева
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