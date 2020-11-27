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Северная Корея уже дважды пыталась взломать сервера AstraZeneca – Reuters

27.11.2020, 14:22
Северная Корея уже дважды пыталась взломать сервера AstraZeneca – Reuters - Фото
Северная Корея Фото: Getty Images

За последние недели северокорейские хакеры пытались взломать сервера британской компании-производителя вакцины-кандидата от COVID-19 AstraZenecа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. 

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Сообщается, что хакеры выдавали себя за рекрутеров на сайтах LinkedIn и WhatsApp – им необходимо было обратиться к персоналу AstraZeneca с поддельными предложениями о работе. Они отправили документы, якобы описывающие должностные обязанности, в которых содержался вредоносный код, предназначенного для получения доступа к компьютерам жертв. 

Целью их атак был персонал компании, в том числе сотрудники, которые занимались непосредственно разработкой вакцины. 

  • Вакцина-кандидат от AstraZeneca показала на промежуточных этапах исследований среднюю эффективность в 70%. Это в среднем меньше, чем у конкурентов Pfizer/BioNTech и Мoderna, но ее проще хранить и доставить в любые уголки мира. 

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Станислав Стороженко
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