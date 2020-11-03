В Северной Корее борются с COVID-19 – там заминировали границу с Китаем – СМИ
В КНДР нет ни физических, ни технических средств для борьбы с COVID-19, пишет The Korea Herald
Власти Корейской народно-демократической республики принимают крайние меры для защиты от коронавируса, в том числе они установили наземные мины в приграничных с Китаем районах. Об этом сообщает издание The Korea Herald со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
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По информации источника, власти в Северной Корее уже в феврале этого года знали, что в случае распространения вируса в стране могут погибнуть до 500 000 человек. Причиной тому - плохая медицинская инфраструктура: в стране нет ни физических, ни технических средств для борьбы с COVID-19, пишет издание.
Из-за этого власти КНДР заблокировали свои границы, а также заминировали некоторые приграничные районы с Китаем.
По данным южнокорейской разведки, в КНДР были случаи, когда критически больных транспортировали железнодорожным транспортом, чтобы избежать передачи инфекции.
- 3 июля Ким Чен Ын заявлял, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти Северной Кореи "предотвратили его проникновение на территорию страны".
- 26 июля КНДР закрыла на карантин один из городов: там "первое" подозрение на COVID-19.
- В августе 2020 года Ким Чен Ын все же признал, что угроза эпидемии COVID-19 в КНДР существует.
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