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В Северной Корее борются с COVID-19 – там заминировали границу с Китаем – СМИ

03.11.2020, 17:07
В Северной Корее борются с COVID-19 – там заминировали границу с Китаем – СМИ - Фото
Северная Корея (ЕРА)

В КНДР нет ни физических, ни технических средств для борьбы с COVID-19, пишет The Korea Herald

Власти Корейской народно-демократической республики принимают крайние меры для защиты от коронавируса, в том числе они установили наземные мины в приграничных с Китаем районах. Об этом сообщает издание The Korea Herald со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. 

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По информации источника, власти в Северной Корее уже в феврале этого года знали, что в случае распространения вируса в стране могут погибнуть до 500 000 человек. Причиной тому - плохая медицинская инфраструктура: в стране нет ни физических, ни технических средств для борьбы с COVID-19, пишет издание.

Из-за этого власти КНДР заблокировали свои границы, а также заминировали некоторые приграничные районы с Китаем. 

По данным южнокорейской разведки, в КНДР были случаи, когда критически больных транспортировали железнодорожным транспортом, чтобы избежать передачи инфекции. 

Станислав Стороженко
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