Северная Корея отказалась отпускать своих спортсменов на Олимпиаду

Северная Корея отказалась от участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио. По данным Yonhap, такое решение приняли еще 25 марта на общем собрании олимпийского комитета страны, "чтобы защитить своих спортсменов от пандемии коронавируса".

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Тем самым были разрушены надежды Сеула на использование Игр для запуска застопорившегося мирного процесса с Пхеньяном, добавил южнокорейский ресурс.

Южане надеялись использовать Игры в Токио как повод "утеплить" отношения с Севером, как это уже было после зимней Олимпиады в Пхёнчхане-2018.

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Олимпиада в Токио, которую в 2020-м впервые в истории перенесли на год из-за коронавирусной пандемии, должна пройти с 24 июля по 9 августа, однако до сих пор нет уверенности, что состязания все-таки состоятся.

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Евгений Пилипенко

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