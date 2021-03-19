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Северная Корея гневно порвала с азиатской страной: яркий текст заявления из Пхеньяна

19.03.2021, 10:04
Северная Корея гневно порвала с азиатской страной: яркий текст заявления из Пхеньяна - Фото
ДМЗ на границе КНДР и Южной Кореи (фото — ЕРА)

Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией за то, что последняя выдала США обвиняемого в отмывании денег гражданина КНДР. Об этом сообщил сегодня официальный радиовещатель северокорейского режима Голос Кореи, назвав обвинение "опасным заговором".

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Задержали подозреваемого почти два года назад. Северная Корея утверждает, что он – честный работник их внешторга в Сингапуре.

Как заявили на радио КНДР, 17 марта власти Малайзии "совершили непростительное преступление, принудительно передав США невиновного", чем "привели в потрясение всех людей". Это всё, уверены в Пхеньяне, – "неизбежный результат враждебной политики Америки, пытающейся удушить нашу республику, и заговора проамериканских малайзийских властей".

Более того, отмечают там, "правители Малайзии – бестолковые политиканы без представления об элементарных юридических нормах", которых "одного за другим приглашали на пирушку от американского посла: он обещал им большой гонорар и бесплатные вооружения".

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В КНДР пишут об "отвратительной натуре малайзийских властей, которые готовы без всякого колебания продать совесть за ничтожную сумму американских долларов".

"МИД КНДР заявляет о полном прекращении дипотношения с Малайзией, совершившей сверхкрупный враждебный акт под давлением заокеанского великана и проклятого противника нашего государства", – провозгласили на Голосе Кореи и предупредили, что "всех виновных настигнет расплата".

Евгений Пилипенко
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