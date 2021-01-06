КНДР подала заявку на получение вакцины от COVID-19, хотя "вируса в стране нет" – WSJ

Власти Северной Кореи планирует получить вакцину от коронавирусной болезни по глобальной программе COVAX, несмотря на то, что "официальных случаев заболевания COVID-19 в стране нет". Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.

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КНДР якобы подала заявку на получение бесплатной вакцины, а также обратилась в посольства нескольких европейских стран по поводу возможности получения антикоронавирусных вакцин.

В самом COVAX информацию не подтвердили и не опровергли, заявив, что оценивают потребности каждой страны в вакцине "в индивидуальном порядке".

СПРАВКА. Программа всемирной организации здравоохранения COVAX – глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах со средним и низким уровнем доходов. В рамках этой программы к концу 2021 года планируется поставить 2 млрд доз вакцин, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране мира.



Какие именно вакцины будут поставляться по программе COVAX, пока не сообщается.

3 июля 2020 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти Северной Кореи "предотвратили его проникновение на территорию страны".

26 июля КНДР закрыла на карантин один из городов: там "первое" подозрение на COVID-19.

26 августа Ким Чен Ын признал, что угроза коронавируса существует, но официально подтвержденных заболевших на территории страны нет.

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Дарья Мостовая

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