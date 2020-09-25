Ким Чен Ын извинился за убийство чиновника южан: пишет, лодку сожгли из-за коронавируса

24 сентября южане заявили, что с борта инспекционного катера рядом с островом Енпхендо исчез 47-летний чиновник Министерства океанов и рыболовства

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын официально извинился перед Южной Кореей за убийство пограничниками КНДР чиновника южан. Как пишет Yonhap, об этом сообщил Су Хун, советник президента Республики Корея по нацбезопасности.

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В Сеуле ранее заявили, что чиновника расстреляли солдаты КНДР, после чего сожгли тело.

Ким "глубоко сожалеет", что "сильно разочаровал" президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев этим "отвратительным" инцидентом в северокорейских водах, и заверил, что отдал приказ пограничникам отныне вести видеозапись всех подобных случаев. В Пхеньяне посетовали, что Сеул не дождался их разъяснений и сообщил о трагедии "в одностороннем порядке".

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КНДР утверждает, что они провели расследование, что произошло в море. По версии северян, некий мужчина на плавсредстве незаконно пересек морскую границу и не отвечал "искренне" на вопросы пограничников, которые подошли к нему на расстояние 80 м.

После этого пограничники посчитали, что неизвестный хочет уплыть и дважды выстрелили в воздух, затем – 10 раз на поражение с 40-50 метров "согласно соответствующим правилам ведения боевых действий для обеспечения безопасности морских границ".

После стрельбы плавсредство обыскали, но тела не обнаружили – только "много крови". В итоге лодку сожгли "в соответствии с директивами властей по предотвращению распространения COVID-19".

26 июля 2020-го КНДР закрыла на карантин один из городов: там "первое" подозрение на COVID-19.

В конце лета Ким признал, что в Северной Корее таки есть коронавирус.

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Евгений Пилипенко

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