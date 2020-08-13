Паводок на реке затопил насосы охлаждения реактора КНДР – спутниковые фото

Наихудшее за последние несколько лет наводнение на реке Коулун в Северной Корее могло вывести из строя насосные станции, которые подают воду в охладительные контуры основного ядерного объекта КНДР в Йонбёне. Об этом сообщает 38 North, американский ресурс OSINT-разведки по КНДР.

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Аналитики сайта сделали такие выводы, сравнив спутниковые снимки местности с французских аппаратов космической разведки Pleiades до (22 июля) и во время/после (6 августа) наводнения.

"Несмотря на продолжающиеся усилия по возведению насыпей на реке против ежегодных наводнений, они не справились с проблемой в этом году: вода достигла насосных станций", - заявили эксперты.

Фото территории с 8 по 11 августа показывают, что вода отступила: "Это позволяет предположить, что основные объекты комплекса, такие как завод по обогащению урана, были спасены".

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Они отметили, что реактор на 5 МВт в Йонбёне не работает "уже некоторое время", а экспериментальный легководный реактор еще не запущен. "Если или когда один из них заработает, затопленные воздухозаборники и/или поврежденные насосы приведут к заглушке реактора", - подчеркнули в 38 North.

В июне 2020-го Северная Корея взорвала общий с южанами офис связи: фото.

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Фото: Pleiades © CNES 2020, Airbus DS