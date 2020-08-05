СМИ публикуют видео взрывов в Северной Корее, пишут о 15 погибших

В интернете появляются снятые с территории Китая видео взрывов в Северной Корее. Associated Press пишет, что получила запись от китайского туристического агента, который работает в приграничном городе. Что именно стало причиной взрывов, точно пока неизвестно.

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Ни Китай, ни Северная Корея официально никак не комментировали взрывы. Но южнокорейские СМИ и внешние мониторинговые группы сообщили, что в результате взрывов газа в жилом районе приграничного города Хайсан погибли или получили ранения десятки людей. Подтвердить эту информацию пока не представляется возможным.

Человек, который снял видео, сказал, что ранее посещал Хайсан, и что, по его мнению, взрывы произошли недалеко от городского детского дома и туристического офиса.

Северокорейский город расположен через реку от границы с Китаем. Жители КНР часто видят корейцев, плавающих на лодках или гуляющих по замерзшей реке.

Сеульская газета Daily NK, специализирующаяся на новостях из Северной Кореи, со ссылкой на источники в КНДР сообщила, что в результате взрывов газовых баллонов в жилых домах погибли 15 человек.

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Северокорейские государственные СМИ, которые редко признают смертельные происшествия в стране, не комментировали сообщения о взрывах.