СМИ публикуют видео взрывов в Северной Корее, пишут о 15 погибших

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По данным южнокорейских журналистов, в северокорейском городе Хайсан взрывались баллоны с газом

В интернете появляются снятые с территории Китая видео взрывов в Северной Корее. Associated Press пишет, что получила запись от китайского туристического агента, который работает в приграничном городе. Что именно стало причиной взрывов, точно пока неизвестно.

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Ни Китай, ни Северная Корея официально никак не комментировали взрывы. Но южнокорейские СМИ и внешние мониторинговые группы сообщили, что в результате взрывов газа в жилом районе приграничного города Хайсан погибли или получили ранения десятки людей. Подтвердить эту информацию пока не представляется возможным.

Человек, который снял видео, сказал, что ранее посещал Хайсан, и что, по его мнению, взрывы произошли недалеко от городского детского дома и туристического офиса.

Северокорейский город расположен через реку от границы с Китаем. Жители КНР часто видят корейцев, плавающих на лодках или гуляющих по замерзшей реке.

Сеульская газета Daily NK, специализирующаяся на новостях из Северной Кореи, со ссылкой на источники в КНДР сообщила, что в результате взрывов газовых баллонов в жилых домах погибли 15 человек.

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Северокорейские государственные СМИ, которые редко признают смертельные происшествия в стране, не комментировали сообщения о взрывах.

  • Вечером, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Официальные лица Ливана сообщили, что, по предварительной информации, взрыв был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта.
  • Ущерб от взрыва, по предварительной оценке губернатора Бейрута, составляет от 3 до 5 миллиардов долларов США, возможно, даже больше. Погибли по меньшей мере 100 человек и еще около 4000 получили травмы.
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Теги: Китай, взрыв, кндр
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