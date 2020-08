В столице Ливана прогремел мощный взрыв: видео

Сильнейший взрыв сотряс ливанскую столицу Бейрут перед вынесением приговора по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири в 2005 году. Об этом сообщает ВВС.

Reuters со ссылкой на репортаж Al Arabiya подтверждает информацию о взрыве.

Times of Israel опубликовала видео взрыва. Издание пишет, что взрыв произошел в порту Бейрута, причинив серьезный ущерб окружающей среде.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. О жертвах информации пока также нет.

Местные СМИ пишут, что взрыв произошел на складе фейерверков.

AFP со ссылкой на источники сообщает, что в результате двух взрывов в столице Ливана пострадали десятки человек.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

Massive explosion in Beirut. Here's a shot, closer to ground zero. pic.twitter.com/Rk5V6UUdYP — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU — SV News (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Последствия взрыва.



Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил о большом количестве раненых и огромном материальном ущербе, пишет Reuters.

дополняется