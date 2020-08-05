Взрыв в Бейруте. До 300 000 человек остались бездомными, названа сумма ущерба

По мнению губернатора города Марвана Абуда, взрыв нанес повреждения "половине города"

Ущерб от взрыва, сотрясшего накануне столицу Ливана, по предварительной оценке губернатора Бейрута составляет от 3 до 5 миллиардов долларов США, возможно, даже больше. Погибли по меньшей мере 100 человек и еще около 4000 получили травмы, передает телеканал Al Jazeera.

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Также, по заявлению Абуда, от 250 000 до 300 000 человек потеряли жилье. Власти и гуманитарные организации работают над обеспечением потерпевших едой, водой и кровом.

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Израиль и Хезболла сразу заявили о непричастности к взрыву, позднее официальные лица Ливана сообщили, что взрыв якобы был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.

Станислав Стороженко

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