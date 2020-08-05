Причиной стала селитра с корабля РФ: власти Ливана о взрыве в Бейруте - СМИ

Судно, принадлежавшее российскому бизнесмену, везло аммиачную селитру в Африку, но с 2014 года находилось в порту столицы Ливана

Высший совет обороны Ливана считает, что трагедия в Бейруте произошла из-за взрыва в порту 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры, которая используется как компонент взрывчатого вещества). Вещество было конфисковано в 2014 году с судна "Росус", направлявшегося в Африку, передает местный телеканал LBCI.

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В 2013 году это судно, направлявшееся из грузинского города Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы, сделало вынужденную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту, написала газета The Arrest News.

Затем владелец корабля, российский бизнесмен Игорь Гречушкин, по словам экипажа "фактически бросил судно", а администрация порта выгрузила селитру для дальнейшей ее продажи или утилизации. После этого инцидента моряки, большую часть которых составляли украинцы, больше года не могли вернуться домой, сообщил ресурс Seafarersjournal.

По данным сервиса Marine Traffic, судно, остававшееся с 2014 году в порту Бейрута, действительно находилось неподалеку от места взрыва.

По информации службы безопасности, взрыв произошел в процессе сварки дверки - от искры загорелись фейерверки, что привело к взрыву хранящейся в порту аммиачной селитры. По предварительной оценке взрыв 2750 тонн нитрата аммония был эквивалентен 1800 тоннам тротила.

4 августа в порту Бейрута прогремели два мощных взрыва - счет пострадавших уже пошел на тысячи: видео.

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Дарья Мостовая

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