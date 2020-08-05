Взрыв в Бейруте: что известно на 10:00 - только главное

По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 80 человек, ранены около 4000, повреждены и разрушены десятки зданий. Геологическая служба США говорит, что взрыв был сопоставим с землетрясением магнитудой 3,3, передает CNN.

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Среди пострадавших были сотрудники ООН, погиб генсек политической партии Катаиб – Назар Наджарян. Информации о пострадавших украинцах пока нет, написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Пока интернет наводняли видео с места происшествия, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что взорваться могли 2750 тонн конфискованного нитрата аммония. По его словам, взрывчатое вещество шесть лет хранилось на складе в порту без соблюдения мер безопасности.

Он назвал такое хранение неприемлемым, поручил провести расследование и огласить результаты в течение пяти дней. Местное СМИ LBC News пишет, что взрыв мог произойти из-за сварочных работ на складе.

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В то же время эксперты по взрывчатым веществам предполагают, что помимо нитратов могли взорваться еще некие предметы.

В частности, Роберт Баер, бывший сотрудник ЦРУ с большим опытом работы на Ближнем Востоке, считает, что склад мог быть тайником с боеприпасами или ракетным топливом. "Это явно была военная взрывчатка. Это не было удобрение вроде нитрата аммония. Я совершенно в этом уверен. Вы посмотрите на этот оранжевый шар", - сказал он, добавив, что происшествие похоже на несчастный случай.

Тони Мэй, бывший следователь по взрывчатым веществам, также отмечает, что обычно после взрыва нитрата аммония появляется желтое облако, в Бейруте же оно было красным.

Президент США Дональд Трамп, пообщавшись с "великими американскими генералами" заявил, что взрыв мог быть "ужасной атакой" с использованием бомбы. Ливанские дипломаты выразили обеспокоенность таким заявлением, трое неназванных источников из Пентагона, сказали, что свидетельств атаки пока нет, а глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон с нетерпением ждет результатов расследования.

Официальные лица Израиля уже заявили о непричастности их страны к взрыву. Глава Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим также отверг эту версию.

Лидеры стран со всего мира выражают соболезнования и предлагают Ливану помощь. Свои сочувствия выразил и президент Владимир Зеленский.

Вчера в порту Бейрута прогремели два мощнейших взрыва , звук которых слышали даже на расположенном в 240 км Кипре. Сразу после взрывов сообщалось, что они произошли перед вынесением приговора по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири в 2005 году.

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Фото - ЕРА