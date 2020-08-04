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04.08.2020, 21:37

Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+

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Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+
Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+
Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+

Многие люди остаются заблокированными в домах, поврежденных взрывами

Около 400 раненых были доставлены в отделение неотложной помощи больницы отеля Dieu после взрыва, прогремевшего сегодня, 4 августа, в Бейруте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова дежурной медсестры в учреждении.

Как отмечается, степень серьезности травм сразу установить трудно.

Reuters со ссылкой на информацию главы Ливанского Красного Креста сообщает, что сотни людей, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута, были доставлены в больницы, но многие остаются заблокированными в домах, поврежденных взрывами.

Ливанская телекомпания LBCI цитирует отель Dieu Hospital в Бейруте, где десятки раненых нуждаются в операция. Врачи просят добровольцах сдавать кровь.

Ранее Reuters сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек.

ДОПОЛНЕНО в 22:45. Погиб генеральный секретарь политической партии Катаиб – Назар Наджарян. Во время взрыва он находился в своем кабинете, был тяжело ранен и умер.

ОБНОВЛЕНО В 22:05. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан сообщил, что погибли по меньшей мере 25 человек, ранены более 2500.

  • Сегодня в порту Бейрута прогремели два мощнейших взрыва, звук которых слышали даже на расположенном в 240 км Кипре. Сразу после взрывов сообщалось, что они произошли перед вынесением приговора по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири в 2005 году.
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Теги: взрыв, Ливан, бейрут
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