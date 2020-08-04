Взрыв в Бейруте. Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены около 2500: фото 18+

Около 400 раненых были доставлены в отделение неотложной помощи больницы отеля Dieu после взрыва, прогремевшего сегодня, 4 августа, в Бейруте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова дежурной медсестры в учреждении.

Как отмечается, степень серьезности травм сразу установить трудно.

Reuters со ссылкой на информацию главы Ливанского Красного Креста сообщает, что сотни людей, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута, были доставлены в больницы, но многие остаются заблокированными в домах, поврежденных взрывами.

Ливанская телекомпания LBCI цитирует отель Dieu Hospital в Бейруте, где десятки раненых нуждаются в операция. Врачи просят добровольцах сдавать кровь.

Ранее Reuters сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек.

ДОПОЛНЕНО в 22:45. Погиб генеральный секретарь политической партии Катаиб – Назар Наджарян. Во время взрыва он находился в своем кабинете, был тяжело ранен и умер.

ОБНОВЛЕНО В 22:05. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан сообщил, что погибли по меньшей мере 25 человек, ранены более 2500.